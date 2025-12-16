Antonio Tajani annuncia la propria ricandidatura a segretario di Forza Italia, sottolineando come il partito abbia già avviato un percorso di rinnovamento, tra cui l’elezione della classe dirigente da parte della base. Tajani si mostra aperto a eventuali altri candidati, confermando l’impegno nel rinnovamento interno del partito.

ROMA (ITALPRESS) – “Il rinnovamento in Forza Italia è già partito da tempo: il primo è stato quello di far eleggere tutta la classe dirigente dalla base. Io sono stato eletto subito dopo la scomparsa di Berlusconi dal Consiglio nazionale, poi c’è stato un congresso in cui i delegati hanno votato per eleggere il segretario”. Lo dichiara il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tg2 Post. “Faremo altri congressi, la stagione inizierà subito dopo il referendum con la scelta dei dirigenti regionali ad opera degli iscritti – aggiunge Tajani – A inizio del prossimo anno ci sarà il congresso nazionale di Forza Italia e i delegati eleggeranno il segretario del partito: io mi ricandiderò, ma se ci sono altre persone che lo facciano perchè è importante sviluppare questo momento di democrazia. Ildenaro.it

Leggi anche: Forza Italia, Tajani: “Mi ricandiderò e ben vengano altri candidati”

Leggi anche: Forza Italia presenta i candidati per le regionali, Tajani: "Il centro moderato siamo noi"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Forza Italia, Tajani “Mi ricandiderò segretario, ben vengano altri candidati” - ROMA (ITALPRESS) – “Il rinnovamento in Forza Italia è già partito da tempo: il primo è stato quello di far eleggere tutta la classe dirigente dalla base. msn.com