Forza Italia a Lecco parte la campagna elettorale | Determinanti e protagonisti
A Lecco, Forza Italia avvia ufficialmente la campagna elettorale, con un incontro tra la Segreteria Provinciale e quella Cittadina. L'obiettivo è definire le strategie e i ruoli dei protagonisti del partito in vista delle imminenti elezioni amministrative, segnando un passo importante nel percorso politico locale.
Si sono riunite congiuntamente la Segreteria Provinciale e la Segreteria Cittadina di Forza Italia di Lecco per fare il punto sul percorso politico in vista delle prossime elezioni amministrative della città. Un confronto concreto e operativo, che ha consentito di porre basi solide in vista della. Leccotoday.it
L'inno Forza Italia
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FI: A LECCO AL VIA IL PERCORSO PER TORNARE ALLA GUIDA DELLA CITTÀ. BENIGNI: “NOSTRO OBIETTIVO È ESSERE DETERMINANTI E PROTAGONISTI”» - Benigni: "nostro obiettivo è essere determinanti e protagonisti" ... agenziagiornalisticaopinione.it
FORZA ITALIA LECCO: DOPPIO RUOLO STRATEGICO PER MARCELLO ALEGI - Marcello Alegi ricoprirà infatti l’incarico di commissario cittadino di Forza Italia per Oggiono e quello di referente provinciale Ho. lecconews.news
La riforma voluta da FdI e Forza Italia non piace alla Lega. Nell’opposizione, a un Pd che dice no, fa da contraltare Conte contrario al premierato ma non al resto. Si va di geometrie variabili - facebook.com facebook
