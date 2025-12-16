Forza Italia a Lecco parte la campagna elettorale | Determinanti e protagonisti

A Lecco, Forza Italia avvia ufficialmente la campagna elettorale, con un incontro tra la Segreteria Provinciale e quella Cittadina. L'obiettivo è definire le strategie e i ruoli dei protagonisti del partito in vista delle imminenti elezioni amministrative, segnando un passo importante nel percorso politico locale.

Si sono riunite congiuntamente la Segreteria Provinciale e la Segreteria Cittadina di Forza Italia di Lecco per fare il punto sul percorso politico in vista delle prossime elezioni amministrative della città. Un confronto concreto e operativo, che ha consentito di porre basi solide in vista della. Leccotoday.it

