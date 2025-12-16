Forvia-Faurecia Terni sindacati aprono lo stato di agitazione | Rischio grave ridimensionamento dello stabilimento

Le Segreterie Territoriali di FIM, FIOM e UILM, insieme alla RSU di Forvia-Faurecia Terni, hanno dichiarato lo stato di agitazione e chiesto un confronto urgente, denunciando un rischio di grave ridimensionamento dello stabilimento a causa di un prolungato immobilismo. La situazione viene considerata altamente pericolosa e preoccupante per il futuro dello stabilimento.

Stato di agitazione e richiesta di un confronto urgente: è quanto annunciato dalle Segreterie Territoriali di FIM, FIOM e UILM, insieme alla RSU di Forvia, in merito alla situazione dello stabilimento Forvia-Faurecia di Terni, ritenuta “altamente pericolosa” a causa di un prolungato immobilismo. Ternitoday.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cassa integrazione ordinaria per 214 lavoratori Faurecia Video Cassa integrazione ordinaria per 214 lavoratori Faurecia Video Cassa integrazione ordinaria per 214 lavoratori Faurecia Lavoro, allarme per Forvia-Faurecia Terni: quattro mesi ‘a vuoto’, è stato di agitazione - «La tempistica definita nel corso della prima riunione del tavolo regionale su Forvia, svoltasi a fine luglio, prevedeva che tale incontro dovesse avere luogo entro il mese di settembre. umbria24.it

Forvia-Faurecia. Sindacati temono per il futuro - Cgil di Terni si dicono "preoccupate" per il destino industriale di Forvia- lanazione.it

Forvia-Faurecia, sindacati proclamano stato agitazione #tuttoggi #EconomiaLavoro #Terni #evidenza #faurecia #forvia #scoop #sindacati #terni | http://ow.ly/MpyE106rPKK - facebook.com facebook

Forvia-Faurecia, sindacati proclamano stato agitazione #tuttoggi #EconomiaLavoro #Terni #evidenza #faurecia #forvia #scoop #sindacati #terni | x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.