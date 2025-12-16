Il Forum Giovani di Pannarano registra un’ampia partecipazione con 120 votanti, dimostrando un forte spirito di coinvolgimento tra i giovani del paese. L’entusiasmo e la collaborazione manifestati durante la consultazione evidenziano un vivace interesse civico e il desiderio di contribuire attivamente alla comunità locale.

© Anteprima24.it - Forum Giovani Pannarano, votano in 120: “Grande spirito di partecipazione”

Tempo di lettura: 2 minuti “C’è stato un grande coinvolgimento, un grande entusiasmo. Siamo veramente soddisfatti dello spirito di partecipazione che anima la nostra Pannarano”. Lo fanno presente dell’ Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Iavarone nel commentare i dati dell’ “election day” avente ad oggetto l’individuazione dei componenti dell’assemblea del Forum dei Giovani. “Ben 120 ragazzi, come da normativa di età compresa tra i 16 ed i 34 anni, si sono recati nell’unico giorno previsto in Sala consiliare per esercitare il loro diritto di voto. In relazione al numero degli abitanti della nostra cittadina, che è una piccola Comunità, leggiamo questo dato come un segnale estremamente incoraggiante e che riflette la vicinanza dei nostri ragazzi alle Istituzioni ma anche la volontà di partecipare in modo attivo alla vita del loro paese. Anteprima24.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Una mattinata ricca di iniziative! Forum Giovani Alto Milanese L'ambito sociale dell'Alto Milanese ha avviato da qualche anno ambiziosi progetti sulle politiche giovanili. Oggi abbiamo segnato una tappa importante di questo percorso con la presentazione uff - facebook.com facebook