Fortitudo volta pagina Al PalaDozza per il rilancio
La Fortitudo Basket torna al PalaDozza dopo due sconfitte consecutive, affrontando una settimana chiave nel suo cammino in A2. Sotto la guida di coach Attilio Caja, i biancoblù cercano il rilancio per risalire la classifica e ritrovare fiducia, pronti a reagire alle difficoltà recenti e a riprendere il percorso verso obiettivi importanti.
Settimana dell’Immacolata da obliare per la Fortitudo di coach Attilio Caja, che torna a Bologna con due sconfitte incamerate contro Bergamo e Rimini e una classifica di A2 che la vede ribassata all’ottavo posto. Certo, in un torneo estremamente condensato (fra la capolista Pesaro e la Effe ci sono solo 4 punti di gap) e dove una vittoria e una sconfitta fanno bello e cattivo tempo in men che non si dica. Il problema attuale sembra essere il mal di trasferta (3-6 il record biancoblù), certamente condizionato da una situazione sanitaria pessima e con tutte le incognite di una squadra che da agosto a oggi non è mai stata al completo per via degli incalcolabili stop (e delle sale operatorie al lavoro) che hanno vincolato il tecnico pavese. Sport.quotidiano.net
Fortitudo, volta pagina. Al PalaDozza per il rilancio - Basket serie A2 Dopo due sconfitte esterne, domenica arriva Ruvo di Puglia Della Rosa è uno dei pochi che ha dato segnali positivi nelle ultime uscite. msn.com
Fortitudo. continua il mal di trasferta: Rimini vince 83-68. Si punta all'effetto PalaDozza per tornare subito al successo - Non bastano 15 punti tutti segnati dalla lunga distanza da Della Rosa in 37 minuti di impiego. corrieredibologna.corriere.it
CHE TEGOLA PER LA EFFE Valerio Mazzola finisce ancora ai box, questa volta per 3/4 mesi. La Fortitudo potrebbe tornare sul mercato. x.com