Forte odore di gas scatta l' evacuazione della scuola | allarme rientrato e ragazzi nuovamente in classe

Una segnalazione di forte odore di gas ha provocato l'evacuazione di una scuola a Cesena. L'allarme ha generato momenti di tensione, ma successivamente la situazione è stata sotto controllo e i ragazzi sono stati fatti rientrare in classe. L'intervento delle squadre di emergenza ha permesso di verificare la sicurezza dell'edificio.

Mattinata di apprensione a Cesena per una segnalazione di possibile fuga di gas in un edificio privato situato nella zona di via Francesco Baracca. L'allarme è scattato intorno alle ore 10:25, a seguito di una richiesta di intervento per una presunta anomalia legata a un forte odore di gas. Sul. Cesenatoday.it

