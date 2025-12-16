Forniva documenti falsi a migranti eritrei e li accompagnava in aeroporto | arrestato un 47enne a Malpensa
Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Malpensa per aver fornito documenti falsi a migranti eritrei e averli accompagnati in aeroporto. L’indagine, avviata dopo l’arresto di sei eritrei pronti a partire con documenti falsificati, ha portato all’identificazione e alla cattura del presunto responsabile.
L'indagine è nata dopo l'arresto, da parte della polizia di Frontiera di Orio, di sei eritrei che stavano per imbarcarsi con documenti falsi. È emerso che i biglietti aerei erano stati comprati con la stessa mail e la stessa carta di credito. . Ilgiorno.it
06/03/2015 - COOPERATIVE E CARTE FALSE PER RINNOVARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO
Forniva biglietti e documenti falsi per migrare in Nord Europa, arrestato 47enne - L'uomo, di origini eritree, è stato arrestato a Malpensa mentre stava per scappare. rainews.it
Documenti falsi, accompagnamento fino agli imbarchi: il pacchetto completo per il Nord Europa del 47enne arrestato a Malpensa - Un uomo eritreo, in Italia da vent’anni e residente a Milano, è stato bloccato prima del volo per tornare in patria. ilgiorno.it
L’uomo che forniva assistenza logistica alla banda incastrato dalle tracce rimaste dentro a un’auto - facebook.com facebook