Formazioni statistiche e anteprima nella Coppa EFL

L'articolo offre un'analisi delle formazioni, statistiche e anteprime della Coppa EFL 2025, con particolare attenzione alla partita tra Manchester City e Brentford. Si approfondiscono anche le ultime notizie sulla squadra di Manchester, concentrandosi sull'assenza di Jeremy Doku, fermato da un infortunio alla gamba durante la recente sfida contro il Crystal Palace.

2025-12-16 15:33:00 Il web non parla d’altro: Notizie sulla squadra Manchester City-Brentford. L’ala del Manchester City Jeremy Doku ha saltato la vittoria di domenica sul Crystal Palace a causa di un infortunio alla gamba, anche se la gravità del problema rimane poco chiara. In dubbio anche John Stones per un problema alla coscia, mentre Rodri e Mateo Kovacic restano indisponibili per infortuni di lunga durata. Omar Marmoush e Rayan Ait-Nouri non sono disponibili mentre si preparano per la Coppa d’Africa. Si prevede che Guardiola ruoterà, con opportunità probabili per giocatori del calibro di Savinho, Oscar Bobb, Rico Lewis e James Trafford. Justcalcio.com

