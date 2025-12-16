Forlì in lotta per non retrocedere Playoff e play-in sono sempre più lontani

Forlì si trova in una fase critica, con la retrocessione sempre più vicina e le speranze di playoff e play-in che si allontanano. Dopo un ritorno alla vittoria durato pochi giorni, la squadra ha subito una battuta d’arresto ad Avellino, subendo il sesto ko nelle ultime sette partite e rischiando di compromettere il proprio obiettivo stagionale.

Sei giorni dopo il tanto agognato ritorno alla vittoria, Forlì è caduta nei 'soliti' errori e ad Avellino, domenica, ha dovuto fare i conti con il sesto ko nelle ultime sette uscite. L' Unicusano non è un'avversaria delle più malleabili, ma i biancorossi non hanno mai dato l'impressione di poter prendere il sopravvento nell'arco dei 40' di gioco. I 90 punti concessi, del resto, sono la seconda peggior prestazione difensiva dell'anno, dopo i 91 lasciati a Pesaro. Così, la situazione in classifica si fa sempre più preoccupante e i playoff sono sempre più distanti. Oggi l'Unieuro occupa il 15° posto della graduatoria a quota 12 punti, in piena lotta per non retrocedere.

