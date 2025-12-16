Forbidden Fruit anticipazioni 17 dicembre | Zeynep molla Dundar e corre da Alihan
Nell’episodio del 17 dicembre di Forbidden Fruit, Zeynep prende una decisione inaspettata, lasciando Dundar per correre da Alihan. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, si avvicina al grande finale della seconda stagione, con tensioni e svolte che tengono alta l’attenzione dei telespettatori.
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Il giorno del matrimonio di Zeynep e Dundar tiene banco a Forbidden Fruit, lanciata a massima velocità verso il finale della seconda stagione. In onda tutti i giorni dal lunedì al sabato, il prossimo appuntamento con la dizi turca è domani alle 14.10 su Canale 5. Nell' episodio di mercoledì 17 dicembre Zeynep, ormai sul punto di convolare a nozze con Dundar, ascolterà i propri dubbi e lascerà tutti senza parole. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti La data delle nozze è arrivata. Movieplayer.it
Forbidden Fruit Anticipazioni 17 Ottobre
Forbidden Fruit Anticipazioni 17 dicembre 2025: Zeynep lascia Dundar e torna con Alihan! - Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 17 dicembre 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep non si sposa più: sta correndo in aeroporto per fermare Alihan! msn.com
Forbidden Fruit anticipazioni 17 dicembre: il matrimonio di Zeynep - Nella puntata di Forbidden Fruit del 17 dicembre, come si legge su Sorrisi, il tanto atteso giorno del matrimonio tra Zeynep e Dundar è finalmente arrivato. daninseries.it
Cosa succederà a domani e dopodomani Ecco le trame del : -->> https://www.tvsoap.it/2025/12/forbidden-fruit-anticipazioni-17-18-dicembre-2025/ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.