Forbidden Fruit anticipazioni 17 dicembre | Zeynep molla Dundar e corre da Alihan

Nell’episodio del 17 dicembre di Forbidden Fruit, Zeynep prende una decisione inaspettata, lasciando Dundar per correre da Alihan. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, si avvicina al grande finale della seconda stagione, con tensioni e svolte che tengono alta l’attenzione dei telespettatori.

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Il giorno del matrimonio di Zeynep e Dundar tiene banco a Forbidden Fruit, lanciata a massima velocità verso il finale della seconda stagione. In onda tutti i giorni dal lunedì al sabato, il prossimo appuntamento con la dizi turca è domani alle 14.10 su Canale 5. Nell' episodio di mercoledì 17 dicembre Zeynep, ormai sul punto di convolare a nozze con Dundar, ascolterà i propri dubbi e lascerà tutti senza parole. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti La data delle nozze è arrivata. Movieplayer.it

Forbidden Fruit Anticipazioni 17 dicembre 2025: Zeynep lascia Dundar e torna con Alihan! - Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 17 dicembre 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep non si sposa più: sta correndo in aeroporto per fermare Alihan! msn.com