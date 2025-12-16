Forbidden fruit 2 replica puntata del 16 dicembre in streaming | Video Mediaset
Oggi, martedì 16 dicembre, torna in streaming Forbidden Fruit 2 con una nuova puntata. La soap turca prosegue con intensi sviluppi, tra segreti e rivelazioni. Yildiz cerca di convincere Alihan della verità sulle foto compromettenti, sperando di suscitare una reazione. Ecco cosa succede nel nuovo episodio disponibile su Video Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 16 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz racconta ad Alihan che le foto compromettenti di lui ed Ender erano in realtà una montatura e spera che questo provochi una reazione in lui. Tuttavia, l’uomo dichiara di non poter fare altro per riconquistare Zeynep ed è sempre più determinato a partire. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 109 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Superguidatv.it
