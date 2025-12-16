Oggi, martedì 16 dicembre, torna in streaming Forbidden Fruit 2 con una nuova puntata. La soap turca prosegue con intensi sviluppi, tra segreti e rivelazioni. Yildiz cerca di convincere Alihan della verità sulle foto compromettenti, sperando di suscitare una reazione. Ecco cosa succede nel nuovo episodio disponibile su Video Mediaset.

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 16 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 16 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz racconta ad Alihan che le foto compromettenti di lui ed Ender erano in realtà una montatura e spera che questo provochi una reazione in lui. Tuttavia, l’uomo dichiara di non poter fare altro per riconquistare Zeynep ed è sempre più determinato a partire. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 109 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Superguidatv.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Forbidden Fruit Halit scopre di essere il padre di Zeynep La nomina presidente dellazienda

Video Forbidden Fruit Halit scopre di essere il padre di Zeynep La nomina presidente dellazienda Video Forbidden Fruit Halit scopre di essere il padre di Zeynep La nomina presidente dellazienda

Forbidden fruit 2, replica puntata del 13 dicembre in streaming | Video Mediaset0 - Il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it