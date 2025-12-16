Forbes | Musk il 1° oltre 600mld dollari

Elon Musk ha raggiunto un nuovo traguardo, superando i 600 miliardi di dollari di patrimonio netto. Con una quota del 42% in SpaceX, l'imprenditore si conferma come la persona più ricca al mondo, grazie al valore crescente della sua azienda aerospaziale, che si è affermata come la più preziosa a livello globale.

8.21 Non solo la sua SpaceX è diventata l' azienda che vale di più nel mondo: ora Elon Musk -azionista al 42%- diventa la prima persona nel mondo a superare, e e di parecchio, i 600 miliardi netti di patrimonio, in dollari. Suo anche il record precedente: primo a 500 miliardi E' la rivista economica americana Forbes a 'incoronare' Musk: il patron di SpaceX, Tesla e X è in cima alla classifica con 677 miliardi. Dietro di lui Larry Page, cofondatore di Google, a "soli" 252 miliardi di dollari. Servizitelevideo.rai.it

