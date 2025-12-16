Elon Musk stabilisce un nuovo primato, diventando il primo individuo nella storia a superare i 600 miliardi di dollari di patrimonio netto. Forbes celebra questa conquista, confermando il suo ruolo di persona più ricca al mondo e sottolineando l'impatto delle sue aziende e innovazioni sul mercato globale.

© Lettera43.it - Forbes incorona Musk: nuovo patrimonio record

Elon Musk infrange un nuovo record: è il primo uomo nella storia a superare la soglia dei 600 miliardi di dollari di patrimonio. Lo riporta Forbes, spiegando che a trainare la crescita è soprattutto SpaceX, che a inizio dicembre ha avviato un’offerta secondaria che valuta l’azienda 800 miliardi di dollari, il doppio rispetto ai 400 di appena sei mesi prima. Facendo crescere il patrimonio di Musk, che della società aerospaziale possiede circa il 42 per cento, di 168 miliardi e portandolo all’incredibile cifra di 677 miliardi. Un primato unico, considerando che nessuno si era mai spinto oltre i 500, che lo avvicina all’obiettivo di diventare il primo trilionario di sempre. Lettera43.it

Inside King Charles III’s $25 Billion Real Estate Empire | Forbes

Forbes incorona Elon Musk, il primo a superare i 600 miliardi di dollari - Elon Musk ha compiuto un nuovo passo verso l'obiettivo di diventare il primo trilionario della storia. msn.com