Fontana | Quasi impossibili esercito e politica estera comuni in Ue – Il video

Secondo Fontana, l'Unione Europea affronta notevoli difficoltà nel raggiungere una piena integrazione politica, militare e estera. La complessità delle diverse nazioni e delle loro priorità rende improbabile la creazione di un esercito e di una politica estera condivisa, evidenziando le sfide di un’unificazione più profonda tra gli Stati membri.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Io ritengo che sia difficile che l'Ue diventi un soggetto politico, troppo complicato se non impossibile fare una difesa comune, un esercito comune e una politica estera comune". Tra alcuni paesi europei "ci sono interessi molti differenti". Lo ha detto il Presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'incontro di auguri con la Stampa parlamentare. "Fondamentale invece una maggiore cooperazione in Europa", ha aggiunto. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fontana Quasi impossibili esercito e politica estera comuni in Ue

Video Fontana Quasi impossibili esercito e politica estera comuni in Ue Video Fontana Quasi impossibili esercito e politica estera comuni in Ue

Fontana: Quasi impossibili esercito e politica estera comuni in Ue - (Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Io ritengo che sia difficile che l'Ue diventi un soggetto politico, troppo complicato se non impossibile fare una difesa comune, un esercito comune e una politi ... quotidiano.net