Fontana e la battaglia contro l’abuso di decreti | Presto un regolamento tra alternative anche il voto a data certa

Lorenzo Fontana, presidente della Camera, annuncia una serie di iniziative per contrastare l’abuso di decreti legge, tra cui un nuovo regolamento e l’introduzione di alternative come il voto a data certa. Dopo aver richiamato l’attenzione sul sovraccarico di decreti, Fontana si impegna a rendere più efficiente e trasparente il lavoro parlamentare.

Dopo i moniti ad agosto per l’ingorgo in Parlamento, il presidente della Camera Lorenzo Fontana (Lega) annuncia con soddisfazione il calo del numero dei decreti legge e promette un nuovo regolamento, per abbassare ancora più la soglia, ma anche per “rendere migliore, più snello il lavoro all’interno del Parlamento”. La terza carica dello Stato ha affrontato il tema (caro al presidente Sergio Mattarella ) durante l’incontro di auguri con la stampa parlamentare: “C’è una riforma del regolamento che spero vedrà la luce nei primi mesi del prossimo anno”, ha annunciato Fontana, per garantire una via “alternativa ai decreti legge, come per esempio il voto a data certa. Ilfattoquotidiano.it

