Fontana di Trevi dal 7 gennaio si pagherà per ammirarla

A partire dal 7 gennaio, i visitatori della Fontana di Trevi dovranno pagare un biglietto di due euro per ammirarla, mentre per i cittadini romani l'accesso rimarrà gratuito. Questa novità mira a gestire il flusso di turisti e preservare il monumento, mantenendo comunque la possibilità di visitare gratuitamente per i residenti della capitale.

Un ticket di due euro. E’ quello che dovranno pagare i turisti dal 7 gennaio per visitare la Fontana di Trevi, mentre l’accesso per i romani continuerà a essere gratuito. Una scelta che dovrebbe portare nelle casse comunali 20 milioni di euro, secondo quanto scrive il Corriere della Sera. Già da circa un anno il deflusso dei visitatori è contingentato, con un tetto massimo di 400 persone che. Feedpress.me

