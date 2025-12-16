Fontana di Trevi a pagamento? Solo ipotesi non c’è data né decisione

Si discute da tempo sulla possibilità di rendere a pagamento la visita alla Fontana di Trevi. Tuttavia, attualmente non ci sono decisioni ufficiali né date stabilite. L'Amministrazione Capitolina sta valutando questa ipotesi come parte di un ragionamento più ampio, senza yet definire un piano concreto.

(Adnkronos) – La Fontana di Trevi sarà a pagamento? Si tratta solo di "un'ipotesi di lavoro su cui l’Amministrazione Capitolina sta ragionando da tempo". È quanto si apprende da fonti del Campidoglio in merito a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa sull’ipotesi di introdurre un contributo di accesso al monumento romano. Dalle stesse . Periodicodaily.com

Luca Bergamo: Patrimonio culturale deve essere a disposizione dei romani non solo dei turisti

