Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio Arriva il ticket di 2 euro

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 7 gennaio, l'accesso alla Fontana di Trevi potrebbe diventare a pagamento, con un ticket di 2 euro riservato ai turisti. La misura, oggetto di valutazione da parte del Comune di Roma, mira a regolamentare il flusso di visitatori e a contribuire alla manutenzione del celebre monumento di Bernini.

fontana di trevi a pagamento dal 7 gennaio arriva il ticket di 2 euro

© Tv2000.it - Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio. Arriva il ticket di 2 euro

Il Comune di Roma valuta la richiesta di un ticket per la Fontana di Trevi: 2 euro da far pagare solo ai turisti per ammirare il capolavoro del Bernini. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. Tv2000.it

Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio. Arriva il ticket di 2 euro

Video Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio. Arriva il ticket di 2 euro
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

fontana trevi pagamento 7Roma, Fontana di Trevi a pagamento: da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto di 2 euro per vederla - Uno dei monumenti storici più visitati al mondo, la Fontana di Trevi a Roma, sta per diventare a pagamento. notizie.it

fontana trevi pagamento 7Roma, la Fontana di Trevi sarà a pagamento da gennaio: biglietto di 2 euro per visitarla - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, la Fontana di Trevi sarà a pagamento da gennaio: biglietto di 2 euro per visitarla ... tg24.sky.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.