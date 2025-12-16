Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio Arriva il ticket di 2 euro
Dal 7 gennaio, l'accesso alla Fontana di Trevi potrebbe diventare a pagamento, con un ticket di 2 euro riservato ai turisti. La misura, oggetto di valutazione da parte del Comune di Roma, mira a regolamentare il flusso di visitatori e a contribuire alla manutenzione del celebre monumento di Bernini.
Il Comune di Roma valuta la richiesta di un ticket per la Fontana di Trevi: 2 euro da far pagare solo ai turisti per ammirare il capolavoro del Bernini. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. Tv2000.it
Roma, Fontana di Trevi a pagamento: da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto di 2 euro per vederla - Uno dei monumenti storici più visitati al mondo, la Fontana di Trevi a Roma, sta per diventare a pagamento. notizie.it
Roma, la Fontana di Trevi sarà a pagamento da gennaio: biglietto di 2 euro per visitarla - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, la Fontana di Trevi sarà a pagamento da gennaio: biglietto di 2 euro per visitarla ... tg24.sky.it
#Roma Un ticket di 2 euro. È quello che dovranno pagare i turisti dal 7 gennaio per visitare la Fontana di Trevi, mentre l'accesso per i romani continuerà a essere gratuito. Una scelta che dovrebbe portare nelle casse comunali 20mln di euro, secondo quanto - facebook.com facebook
