Fondo Schuster per la casa raccolti 2 milioni Delpini | Ma i proprietari devono fare di più

Il Fondo Schuster, istituito dalla Diocesi di Milano, ha raccolto oltre 2 milioni di euro attraverso donazioni di enti, aziende e cittadini. Destinato a sostenere progetti abitativi, il fondo mira a favorire l'accesso alla casa per le persone in difficoltà. Delpini sottolinea l’importanza di un impegno maggiore da parte dei proprietari immobiliari per raggiungere obiettivi più ambiziosi.

© Ilgiorno.it - Fondo Schuster per la casa, raccolti 2 milioni. Delpini: "Ma i proprietari devono fare di più"

Ha raccolto donazioni per oltre 2 milioni di euro, principalmente da Diocesi, Fondazione Cariplo e Fondazione Vismara, ma anche da privati, cittadini o aziende, il Fondo Schuster - Case per la gente - istituito dalla Diocesi di Milano. È questo il bilancio del primo anno di attività del fondo, la cui gestione è affidata a Caritas Ambrosiana e i cui obiettivi dichiarati sono il supporto a famiglie in difficoltà per spese legate alla casa. In dodici mesi, sono stati erogati contributi monetari a 244 soggetti (individui o famiglie) per un totale di 458.444 euro e sono stati usati o impegnati 1 milione 143 mila euro per riqualificare 37 immobili a Milano, Varese e Lecco. Ilgiorno.it

