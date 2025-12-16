Fondo Schuster per la casa raccolti 2 milioni Delpini | Ma i proprietari devono fare di più

Il Fondo Schuster, istituito dalla Diocesi di Milano, ha raccolto oltre 2 milioni di euro attraverso donazioni di enti, aziende e cittadini. Destinato a sostenere progetti abitativi, il fondo mira a favorire l'accesso alla casa per le persone in difficoltà. Delpini sottolinea l’importanza di un impegno maggiore da parte dei proprietari immobiliari per raggiungere obiettivi più ambiziosi.

Ha raccolto donazioni per oltre 2 milioni di euro, principalmente da Diocesi, Fondazione Cariplo e Fondazione Vismara, ma anche da privati, cittadini o aziende, il Fondo Schuster - Case per la gente - istituito dalla Diocesi di Milano. È questo il bilancio del primo anno di attività del fondo, la cui gestione è affidata a Caritas Ambrosiana e i cui obiettivi dichiarati sono il supporto a famiglie in difficoltà per spese legate alla casa. In dodici mesi, sono stati erogati contributi monetari a 244 soggetti (individui o famiglie) per un totale di 458.444 euro e sono stati usati o impegnati 1 milione 143 mila euro per riqualificare 37 immobili a Milano, Varese e Lecco. Ilgiorno.it

