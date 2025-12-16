Fondazione Teatro Due e regista condannati per molestie sessuali la giunta revochi l' accreditamento

Una recente sentenza del Tribunale di Parma ha condannato la Fondazione Teatro Due e un suo regista per molestie sessuali a danno di due attrici. La decisione ha suscitato una forte reazione politica, con l’interrogazione presentata dal consigliere Priamo Bocchi di Fratelli d’Italia, chiedendo la revoca dell’accreditamento della struttura.

Le recente sentenza del Tribunale del lavoro di Parma, che ha condannato la Fondazione Teatro Due e un suo noto regista a risarcire due attrici per molestie a carattere sessuale, è al centro dell'interrogazione a risposta immediata, presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia, Priamo Bocchi.

