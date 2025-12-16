Fondazione Teatro Due e regista condannati per molestie sessuali la giunta revochi l' accreditamento

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente sentenza del Tribunale di Parma ha condannato la Fondazione Teatro Due e un suo regista per molestie sessuali a danno di due attrici. La decisione ha suscitato una forte reazione politica, con l’interrogazione presentata dal consigliere Priamo Bocchi di Fratelli d’Italia, chiedendo la revoca dell’accreditamento della struttura.

Immagine generica

Le recente sentenza del Tribunale del lavoro di Parma, che ha condannato la Fondazione Teatro Due e un suo noto regista a risarcire due attrici per molestie a carattere sessuale, è al centro dell’interrogazione a risposta immediata, presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Priamo Bocchi. Parmatoday.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Intervista al regista Franco Però, Lo Straniero di Camus dal 7 al 28 marzo a Teatro Due

Video Intervista al regista Franco Però, Lo Straniero di Camus dal 7 al 28 marzo a Teatro Due

fondazione teatro due registaAbusi e molestie sessuali su due studentesse, il tribunale del lavoro condanna il regista e un teatro di Parma: «Avevamo la consapevolezza che tutti sapessero ed era questo a ... - Differenza Donna: «Una sentenza storica che sancisce la responsabilità di chi sa e fa finta di nulla». vanityfair.it

fondazione teatro due registaMolestie alle attrici, la Casa delle Donne: "Teatro Due, ecco perché pretendiamo la sostituzione della direzione" - Dopo la nota del Teatro Due di Parma sul caso delle molestie alle attrici, in seguito alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Parma, la Casa delle Donne - parmatoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.