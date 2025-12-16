Florida arrivate 25 tartarughe marine | erano state salvate dalle acque gelide di Cape Cod

In Florida, sono arrivate al Loggerhead Marinelife Center 25 tartarughe marine Kemp’s Ridley, salvate dalle acque fredde di Cape Cod. Questi esemplari, recuperati in condizioni critiche, riceveranno cure specializzate presso il centro per favorire il loro recupero e rilascio in natura.

Venticinque tartarughe marine Kemp’s Ridley sono arrivate al Loggerhead Marinelife Center, a Juno Beach, in Florida per essere curate dopo essere state salvate dalle acque gelide al largo di Cape Cod. Gli esemplari, di una specie in via di estinzione, erano in condizioni critiche a causa di congelamenti e polmonite. Si prevede che rimarranno lì fino alla primavera, quando saranno rilasciate nell’Oceano Atlantico. Le tartarughe hanno sofferto di ipotermia, che richiede un trattamento con antibiotici e fluidi. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

