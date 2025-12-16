Flaminia pronta al debutto | la nuova aquila si prepara per Lazio-Cremonese

La Lazio si appresta a presentare la sua nuova aquila, simbolo di rinascita e forza, in occasione della partita contro la Cremonese. Sabato 20 dicembre, all'Olimpico, la squadra potrebbe vedere il debutto della nuova figura, che rappresenta un momento importante per i tifosi e il club, sottolineando il rinnovato spirito biancoceleste.

Sabato 20 dicembre Flaminia potrebbe fare il suo volo di debutto davanti al popolo biancoceleste. La nuova aquila della Lazio infatti si sta preparando per volare all'Olimpico in occasione della sfida contro la Cremonese. Flaminia, come si vede da un video della SS Lazio seguendo le istruzioni. Romatoday.it

Flaminia pronta al debutto: ecco quando volerà per la prima volta! - Secondo quanto emerge dal video postato dal suo addestratore, Flaminia sarebbe quasi pronta! msn.com