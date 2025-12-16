fl 100 il dispositivo che promette di alleviare la depressione con la tecnologia

Il FL-100, sviluppato da Flow Neuroscience, è un dispositivo innovativo progettato per alleviare i sintomi della depressione. Utilizzando la tecnologia di stimolazione cerebrale non invasiva, mira a offrire un'alternativa terapeutica accessibile e sicura per chi affronta questa condizione.

Si chiama FL-100 ed è un dispositivo sviluppato da Flow Neuroscience che promette di aiutare ad alleviare i sintomi della depressione attraverso la stimolazione cerebrale non invasiva. Utilizzabile a casa e supportato da un’app dedicata, Flow si inserisce in un filone sempre più ampio di soluzioni tecnologiche pensate per la salute mentale. Ma come funziona davvero, e quali sono i limiti di uno strumento che ambisce a intervenire su uno dei disturbi più complessi e diffusi del nostro tempo? Come funziona Flow e su quale principio si basa. FL-100 è una cuffia che utilizza la stimolazione transcranica a corrente continua (tDCS), una tecnica che invia deboli impulsi elettrici a specifiche aree del cervello, in particolare alla corteccia prefrontale, una zona spesso coinvolta nei disturbi depressivi. Quotidiano.net

