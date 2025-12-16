Fiumicino sciopero Vueling contro i licenziamenti e la chiusura della base

Il 17 dicembre 2025, i lavoratori di Vueling a Fiumicino hanno annunciato uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, per protestare contro i licenziamenti e la possibile chiusura della base aeroportuale. La mobilitazione mira a tutelare i posti di lavoro e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze delle decisioni aziendali.

Fiumicino, 16 dicembre 2025 – “ Quattro ore di sciopero il prossimo 17 dicembre, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, del personale di cabina di Vueling ”. A proclamarlo Filt Cgil e Anpac, “in considerazione del mancato rispetto di alcuni articoli del contratto aziendale e della mancanza di trasparenza da parte della compagnia nell’utilizzo sistematico di personale estero sul territorio italiano”. La vertenza si è ”gravemente ed ulteriormente estesa” dopo che Vueling ha deciso di cambiare rotta e abbandonare la capitale italiana chiudendo la propria base di Roma Fiumicino e, soprattutto, avviando la procedura per licenziare più di 80 assistenti di volo. Cdn.ilfaroonline.it

