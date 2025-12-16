Fiumicino Balletta | Soddisfazione per l’approvazione del Regolamento del verde

L’approvazione del Regolamento del verde pubblico e privato in Consiglio comunale rappresenta un passo importante per la tutela e la valorizzazione degli spazi verdi di Fiumicino, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere un ambiente più sostenibile.

Fiumicino, 16 dicembre 2025 – “ L’approvazione del Regolamento del verde pubblico e privato arrivato oggi in Consiglio comunale è sicuramente un’ottima notizia per tutta la città. Un lavoro scrupoloso che abbiamo portato avanti, a braccetto con tutti i commissari, nella commissione ambiente che ho l’onore di presiedere e che dota il territorio di uno strumento più efficace, più performante e più funzionale alle necessità del Comune. Va sottolineato come il regolamento fosse fermo al 2009, un periodo durante il quale Fiumicino è profondamente mutata e che all’interno dello stesso siano state inserite moltissime migliorie, tra le quali un aumento dei controlli e un inasprimento delle sanzioni per chi contravviene ai dettami dello stesso, dando così l’opportunità all’amministrazione di poter essere più incisiva e tutelare con maggiore efficienza il nostro territorio. Cdn.ilfaroonline.it

