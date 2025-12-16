Fiumicino approvato il nuovo Regolamento del verde pubblico e privato

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato il nuovo Regolamento del verde pubblico e privato, rappresentando un passo importante per la tutela e la valorizzazione del patrimonio verde della città. La decisione mira a migliorare la gestione delle aree verdi e promuovere un ambiente più sostenibile per i cittadini.

Fiumicino, 16 dicembre 2025 – Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato, durante la seduta odierna, il nuovo Regolamento del verde pubblico e privato, segnando una svolta storica nella tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio verde cittadino. Si tratta di un aggiornamento atteso da oltre quindici anni: il precedente regolamento, infatti, risaliva al 2007 ed era stato modificato per l'ultima volta nel 2009. Cosa prevede il nuovo Regolamento. Il regolamento introduce procedure e prescrizioni tecniche aggiornate, in linea con le migliori pratiche di arboricoltura e con la normativa ambientale vigente, finalizzate a rinforzare la tutela del patrimonio arboreo e contrastare le potature scorrette oltre che agli interventi dannosi sugli alberi.

Verde pubblico e privato rivoluzionato: il Comune di Fiumicino aggiorna il regolamento dopo 15 anni - Il Consiglio comunale di Fiumicino, ha approvato il nuovo Regolamento del verde pubblico e privato, segnando una svolta storica nella gestione e valorizzazione del patrimonio verde cittadino.

