Firenze trovato morto nel baule di casa | era lì da due anni Indagati madre e fratelli

A Firenze, il corpo di Lorenzo Paolieri, 32 anni, è stato scoperto nel baule della sua abitazione dopo due anni. La Procura ha aperto un’indagine per omissione di soccorso e occultamento di cadavere, coinvolgendo madre e fratelli. La tragica scoperta ha suscitato grande attenzione sulle circostanze della morte e sulle eventuali responsabilità familiari.

La Procura di Firenze ha aperto un’inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere sulla morte di Lorenzo Paolieri, 32 anni, trovato morto all’interno di un baule nella casa in cui abitava a Sant’Angelo a Lecore, piccola frazione del Comune di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. Il pm Lorenzo Boscagli ha iscritto sul registro degli indagati la madre dell’uomo, 70 anni, la sorella di 46 anni e un fratello di 38. Secondo quanto ricostruito dai media locali, al momento del ritrovamento Paolieri era morto da circa due anni. In attesa degli esiti dell’autopsia, gli inquirenti ritengono che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Tpi.it

