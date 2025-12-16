Firenze nuove botteghe artigiane in via Guelfa | ecco come sarà Via alla selezione delle imprese

Firenze si appresta a rinnovarsi con l'apertura di nuove botteghe artigiane in via Guelfa. La zona si trasforma in un importante centro dedicato all’artigianato, offrendo spazi a imprese emergenti e consolidando il patrimonio culturale e artistico della città. La selezione delle imprese è già in corso, segnando un passo significativo per il quartiere e per l’intera comunità fiorentina.

© Lanazione.it - Firenze, nuove botteghe artigiane in via Guelfa: ecco come sarà. Via alla selezione delle imprese Firenze, 16 dicembre 2025 – Via Guelfa si prepara a diventare un nuovo polo dell’artigianato fiorentino. Dopo essersi aggiudicate il bando promosso dalla Città Metropolitana di Firenze per riportare nel centro storico lavorazioni di qualità e promuovere la rigenerazione urbana dell’area, Cna Firenze Metropolitana e Confartigianato Imprese Firenze hanno aperto la call per selezionare le imprese che occuperanno i locali ai civici 79r, 83r e 107–108r. Sant'Orsola, ecco come diventerà il grande complesso immobiliare nel cuore di Firenze Gli spazi messi a disposizione dalla Città Metropolitana diventeranno un polo produttivo e dimostrativo dell’artigianato: un luogo, offerto a tariffa agevolata e calmierata, dove gli artigiani potranno lavorare, raccontare il proprio mestiere e vendere le loro creazioni. Lanazione.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'Oltrarno delle vecchie botteghe artigiane, con due anziani maestri tra S. Frediano e Santo Spirito Video L'Oltrarno delle vecchie botteghe artigiane, con due anziani maestri tra S. Frediano e Santo Spirito Video L'Oltrarno delle vecchie botteghe artigiane, con due anziani maestri tra S. Frediano e Santo Spirito Firenze, nuove botteghe artigiane in via Guelfa: ecco come sarà. Via alla selezione delle imprese - Cna e Confartigianato selezioneranno le imprese che entreranno nel nuovo polo. lanazione.it

