Firenze doppio concerto da Ravel a Schubert nella chiesa di Santa Felicita
Il doppio concerto del Complesso Strumentale del Centro di Produzione Musicale della Toscana si terrà alla Chiesa di Santa Felicita a Firenze, il 17 e 18 dicembre 2025. Con un programma che spazia da Ravel a Schubert e Dvorak, l'evento intende offrire un viaggio attraverso le prospettive romantiche della musica classica.
Firenze, 16 dicembre 2025 - Da Ravel a Schubert, a Dvorak. “Prospettive romantiche” è il titolo del doppio concerto del Complesso Strumentale del Centro di Produzione Musicale della Toscana in programma mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre alla Chiesa di Santa Felicita, a Firenze. Due serate che vedranno solista Patrizio Serino, primo violoncello dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, direttore Giuseppe Lanzetta. A esaltare le doti di Patrizio Serino, saranno il lirismo e lo slancio del “Concerto per violoncello n. 2 in si minore op. 104” di Antonín Dvorak, tra le pagine più note del repertorio violoncellistico. Lanazione.it
Trio Vox esegue M. Ravel - Trio in la min. - Modéré
Firenze, doppio concerto da Ravel a Schubert nella chiesa di Santa Felicita - Il 17 e 18 dicembre con Patrizio Serino solista del Complesso Strumentale del Centro di Produzione Musicale della Toscana ... msn.com
Prospettive romantiche: Ravel, Schubert e Dvorák. Patrizio Serino solista del Complesso Strumentale - ’Prospettive romantiche’ è il titolo del doppio concerto del Complesso Strumentale del Centro ... msn.com
SUSHI TORNA il consueto DOPPIO SUSHI DI NATALE il nostro Teatral-Panettone! GIOVEDÌ 25 DICEMBRE - 19:30 e 21:30 THE SQUARE - Firenze, Via Cirillo 1 BIGLIETTI: www.areamista.it/biglietti.html CON I FUNAMBOLI DELL’IMPROVVI - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.