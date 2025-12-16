firenze doppio concerto da ravel a schubert nella chiesa di santa felicita

Il doppio concerto del Complesso Strumentale del Centro di Produzione Musicale della Toscana si terrà alla Chiesa di Santa Felicita a Firenze, il 17 e 18 dicembre 2025. Con un programma che spazia da Ravel a Schubert e Dvorak, l'evento intende offrire un viaggio attraverso le prospettive romantiche della musica classica.

Firenze, 16 dicembre 2025 - Da Ravel a Schubert, a Dvorak. “Prospettive romantiche” è il titolo del doppio concerto del Complesso Strumentale del Centro di Produzione Musicale della Toscana in programma mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre alla Chiesa di Santa Felicita, a Firenze. Due serate che vedranno solista Patrizio Serino, primo violoncello dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, direttore Giuseppe Lanzetta. A esaltare le doti di Patrizio Serino, saranno il lirismo e lo slancio del “Concerto per violoncello n. 2 in si minore op. 104” di Antonín Dvorak, tra le pagine più note del repertorio violoncellistico. Lanazione.it

Trio Vox esegue M. Ravel - Trio in la min. - Modéré

Video Trio Vox esegue M. Ravel - Trio in la min. - Modéré Video Trio Vox esegue M. Ravel - Trio in la min. - Modéré

