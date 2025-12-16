Firenze | al Mandela Forum il Circo Medrano senza animali

Il Circo Medrano torna a Firenze al Mandela Forum, questa volta senza animali, offrendo spettacoli inclusivi e accessibili. Il Comune distribuirà ottocento biglietti alle persone più fragili della città, promuovendo momenti di svago e integrazione per tutti, in un’iniziativa che valorizza l’intrattenimento etico e condiviso.

Il circo donerà ottocento biglietti per gli spettacoli in programma a Firenze, che il Comune distribuirà alle persone più fragili della città per garantire a tutti l'opportunità di vivere un momento di svago e inclusione

Lo show Medrano torna a Firenze: due ore di spettacolo senza animali al Mandela Forum \ VIDEO - Dopo tre anni di assenza, lo show Medrano torna a Firenze con un nuovo show internazionale pensato per le festività natalizie. firenzetoday.it

