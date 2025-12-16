Firenze | al Mandela Forum il Circo Medrano senza animali

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Circo Medrano torna a Firenze al Mandela Forum, questa volta senza animali, offrendo spettacoli inclusivi e accessibili. Il Comune distribuirà ottocento biglietti alle persone più fragili della città, promuovendo momenti di svago e integrazione per tutti, in un’iniziativa che valorizza l’intrattenimento etico e condiviso.

firenze al mandela forum il circo medrano senza animali

© Firenzepost.it - Firenze: al Mandela Forum il Circo Medrano, senza animali

Il circo donerà ottocento biglietti per gli spettacoli in programma a Firenze, che il Comune distribuirà alle persone più fragili della città per garantire a tutti l’opportunità di vivere un momento di svago e inclusione L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

CIRCO MEDRANO MANDELA FORUM FIRENZE

Video CIRCO MEDRANO MANDELA FORUM FIRENZE

firenze mandela forum circo'Il più grande spettacolo del mondo': torna a Firenze il Circo Medrano - Per questo il Circo Medrano donerà ottocento biglietti per gli spettacoli in programma a Firenze, che il Comune distribuirà alle persone più fragili della città per garantire a tutti l’opportunità di ... 055firenze.it

firenze mandela forum circoLo show Medrano torna a Firenze: due ore di spettacolo senza animali al Mandela Forum \ VIDEO - Dopo tre anni di assenza, lo show Medrano torna a Firenze con un nuovo show internazionale pensato per le festività natalizie. firenzetoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.