Fiorentina pronta a cambiare | Gudmundsson in uscita la Roma osserva
La Fiorentina si prepara a rivoluzionare la sua rosa in vista della seconda parte di stagione. Dopo un avvio difficile e poche vittorie, il club valuta alcune cessioni, tra cui quella di Gudmundsson. Intanto, la Roma osserva con attenzione la situazione, pronta a intervenire sul mercato per rafforzare la propria rosa.
La stagione della Fiorentina ha assunto contorni sempre più allarmanti. Dopo quindici giornate di campionato senza una sola vittoria, il club viola si ritrova inchiodato all’ultimo posto in classifica, con la salvezza che comincia ad allontanarsi pericolosamente. In questo contesto, il mercato di gennaio non sarà soltanto uno strumento per rinforzare la rosa, ma potrebbe diventare una necessità per ridisegnare profondamente l’organico, anche attraverso cessioni importanti. Tra i nomi che iniziano a circolare con insistenza c’è quello di Albert Gudmundsson, uno dei simboli della scorsa stagione viola ma oggi finito nel vortice di una squadra in evidente difficoltà. Sololaroma.it
