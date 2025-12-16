Fiorentina petardi nella notte al Viola Park Squadra ancora in ritiro mercoledì 17 a Losanna

Nella notte, al Viola Park, sono stati lanciati petardi contro la Fiorentina, che nel frattempo prosegue il ritiro. La squadra si prepara per la trasferta di mercoledì a Losanna, dove affronterà l’ultima partita della fase a gironi di Conference League.

© Lanazione.it - Fiorentina, petardi nella notte al Viola Park. Squadra ancora in ritiro, mercoledì 17 a Losanna Firenze, 16 dicembre 2025 - Prosegue il ritiro della Fiorentina al Viola Park, con la squadra che nella giornata di mercoledì volerà a Losanna per l'ultima gara della League Phase di Conference League. Paradossalmente per passare il turno e andare ai playoff di febbraio può andar bene anche una sconfitta. In caso di vittoria sarebbe invece aggredibile uno dei primi otto posti che portano direttamente agli ottavi di marzo. In mattinata è previsto l'allenamento di rifinitura (ore 10.30, primi quindici minuti aperti alla stampa), mentre in serata - direttamente dallo Stade de la Tuiliere - Paolo Vanoli terrà la consueta conferenza stampa della vigilia, imposta dalla Uefa, insieme a un calciatore. Lanazione.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bombone di Maradona da napoli napoli maradona capodanno Video Bombone di Maradona da napoli napoli maradona capodanno Video Bombone di Maradona da napoli napoli maradona capodanno Fiorentina, petardi nella notte al Viola Park. Squadra ancora in ritiro, mercoledì 17 a Losanna - Vanoli continua a essere saldo sulla panchina viola, anche se le prossime due partite per lui saranno decisive. lanazione.it

Firenze, petardi contro il Viola Park: «Gesto da collegare ai risultati della Fiorentina» - I lanci sono avvenuti durante le notti di domenica e lunedì scorsi: un gruppo avrebbe esploso diversi petardi nei pressi della rete perimetrale della «casa» viola ... corrierefiorentino.corriere.it

