La crisi della Fiorentina si approfondisce, con il club in fondo alla classifica e senza vittorie da inizio stagione. La situazione diventa critica e potrebbero essere prese decisioni radicali, tra cui la possibile partenza di Gudmundsson. Nel frattempo, la Roma monitora con attenzione gli sviluppi, in vista del mercato di gennaio.

© Como1907news.com - Fiorentina nel baratro, Gudmundsson può partire: la Roma osserva

Il mercato di gennaio si avvicina e a Firenze non è tempo di progetti, ma di scelte drastiche. La stagione della Fiorentina ha assunto contorni sempre più allarmanti: ultimo posto in classifica, zero vittorie dopo 15 giornate e un distacco dalla zona salvezza che cresce settimana dopo settimana. In questo contesto, la società viola è chiamata a intervenire non solo in entrata, ma soprattutto in uscita, per provare a invertire una rotta che al momento appare pericolosamente compromessa. Presidente Rocco Commisso Una Fiorentina a rischio rivoluzione. Il quadro è sportivamente drammatico. I numeri raccontano di una squadra incapace di trovare continuità e risultati, schiacciata dal peso di una classifica che non concede più alibi. Como1907news.com

Albert Gudmundsson Serie A 24 - 25 goal compilation - ACF Fiorentina

Video Albert Gudmundsson Serie A 24 - 25 goal compilation - ACF Fiorentina Video Albert Gudmundsson Serie A 24 - 25 goal compilation - ACF Fiorentina

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fiorentina, le pagelle. Kean torna bomber, Gudmundsson in crisi - Non precisissimo sul colpo di testa di Cristante, con la mano che si piega accompagnando il pallone in porta. lanazione.it

Fiorentina-Bologna risultato 2-2: i rigori di Gudmundsson e Kean tengono in vita Pioli - Ultima in classifica e condannata alla quarta sconfitta nelle prime quattro ... corriere.it

ASPETTANDO IL PROCESSO Baratro Fiorentina : chi sono i colpevoli Scatenatevi nei commenti, i migliori li leggiamo in diretta su Rai 2 !A tra poco ! - facebook.com facebook

Comunque sul nostro gol #kean l’aveva sbagliata di nuovo #FiorentinaVerona #Fiorentina … sarà l’unico che ci può far risalire ma per ora é uno di quelli che ci ha spinto nel baratro @acffiorentina x.com