Fiorentina nel baratro Gudmundsson può partire | la Roma osserva

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi della Fiorentina si approfondisce, con il club in fondo alla classifica e senza vittorie da inizio stagione. La situazione diventa critica e potrebbero essere prese decisioni radicali, tra cui la possibile partenza di Gudmundsson. Nel frattempo, la Roma monitora con attenzione gli sviluppi, in vista del mercato di gennaio.

Il mercato di gennaio si avvicina e a Firenze non è tempo di progetti, ma di scelte drastiche. La stagione della Fiorentina ha assunto contorni sempre più allarmanti: ultimo posto in classifica, zero vittorie dopo 15 giornate e un distacco dalla zona salvezza che cresce settimana dopo settimana. In questo contesto, la società viola è chiamata a intervenire non solo in entrata, ma soprattutto in uscita, per provare a invertire una rotta che al momento appare pericolosamente compromessa. Presidente Rocco Commisso Una Fiorentina a rischio rivoluzione. Il quadro è sportivamente drammatico. I numeri raccontano di una squadra incapace di trovare continuità e risultati, schiacciata dal peso di una classifica che non concede più alibi. Como1907news.com

Albert Gudmundsson Serie A 24 - 25 goal compilation - ACF Fiorentina

