Fiorentina lacrime in radio e Viola Park deserto Firenze annega in un amore tradito

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 dicembre 2025, Firenze si confronta con un momento di grande delusione e tristezza, tra lacrime in radio e il Viola Park vuoto. La città, un tempo piena di speranze e passione per la Fiorentina, si trova a vivere un amore tradito, lasciando emergere un senso di vuoto e sconforto.

fiorentina lacrime in radio e viola park deserto firenze annega in un amore tradito

© Lanazione.it - Fiorentina, lacrime in radio e Viola Park deserto. Firenze annega in un amore tradito

Firenze, 16 dicembre 2025 – C’erano una volta i sogni e la voglia di correre e di volare. E Firenze ci credeva sul serio. Credeva nel potenziale della Fiorentina. Nelle ambizioni di una squadra nata da un Dna che prometteva il mondo e oggi alle prese con una realtà che fa paura. Che racconta di una serie B (oggettivamente) dietro l’angolo e che ha visto – incredibilmente – trasformare i sorrisi dell’estate in lacrime. Di rabbia e di paura. Un futuro scuro. Sì, Firenze piange per la sua Fiorentina. perché il futuro si è fatto improvvisamente scuro. Molto, troppo, scuro. E lì dove c’erano certezze e ottimismo, adesso c’è una squadra che non gioca, non sa giocare, una società che deve ritrovarsi e inventarsi un qualcosa che però non sembra riuscirle. Lanazione.it

'CANZONE DEI 90 ANNI VIOLA' di Lorenzo Baglioni

Video 'CANZONE DEI 90 ANNI VIOLA' di Lorenzo Baglioni

fiorentina lacrime radio violaFiorentina, lacrime in radio e Viola Park deserto. Firenze annega in un amore tradito - Il tracollo della squadra, ultima in classifica e che deve fare i conti con il possibile spettro retrocessione. msn.com

fiorentina lacrime radio violaFiorentina, crisi senza fine: fischi e lacrime, viola in silenzio stampa - La Fiorentina sceglie la via del silenzio stampa: attesa una decisione sul futuro di Paolo Vanoli. msn.com