fiorentina lacrime in radio e viola park deserto firenze annega in un amore tradito

Il 16 dicembre 2025, Firenze si confronta con un momento di grande delusione e tristezza, tra lacrime in radio e il Viola Park vuoto. La città, un tempo piena di speranze e passione per la Fiorentina, si trova a vivere un amore tradito, lasciando emergere un senso di vuoto e sconforto.

Firenze, 16 dicembre 2025 – C’erano una volta i sogni e la voglia di correre e di volare. E Firenze ci credeva sul serio. Credeva nel potenziale della Fiorentina. Nelle ambizioni di una squadra nata da un Dna che prometteva il mondo e oggi alle prese con una realtà che fa paura. Che racconta di una serie B (oggettivamente) dietro l’angolo e che ha visto – incredibilmente – trasformare i sorrisi dell’estate in lacrime. Di rabbia e di paura. Un futuro scuro. Sì, Firenze piange per la sua Fiorentina. perché il futuro si è fatto improvvisamente scuro. Molto, troppo, scuro. E lì dove c’erano certezze e ottimismo, adesso c’è una squadra che non gioca, non sa giocare, una società che deve ritrovarsi e inventarsi un qualcosa che però non sembra riuscirle. Lanazione.it

