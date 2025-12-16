Fiorello a La Pennicanza | Quando l’abbiamo letto eravamo tutti sconvolti

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano a condurre una puntata di La Pennicanza, portando un’atmosfera surreale e carica di emozioni. Tra riferimenti natalizi, gossip e ricordi degli ascolti record di Sandokan, i due protagonisti si mostrano particolarmente scatenati in questa ultima settimana di trasmissioni del 2025.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una puntata surreale de La Pennicanza, martedì 16 dicembre. Sarà l’atmosfera natalizia, gli ascolti record di Sandokan, i gossip di Fabrizio Corona o il fatto che è l’ultima settimana di trasmissioni del 2025, ma i due sono davvero scatenati. Fiorello, da Sandokan a Un Professore: hanno fatto una cosa a tre. Dopo il clamoroso scoop riferito a Sanremo che ha quasi determinato la squalifica di Chiello, Fiorello apre parlando della più recente prima serata televisiva: “ Ieri sera non ho visto Sandokan: troppo tardi. c’era prima il TG1, poi Bruno Vespa, poi i pacchi. Dilei.it

Can Yaman e Fiorello, la videochiamata in diretta La Pennicanza 08122025

