Finiti i fondi PNRR via la prima precaria della Stazione Zoologica di Napoli | Sfruttata e ora esclusa dai bandi

Con la fine dei fondi PNRR, la Stazione Zoologica di Napoli si trova ad affrontare cambiamenti significativi. Tra questi, la perdita di posti precari e l’esclusione dai prossimi bandi di finanziamento. Alessandra Passariello, la prima ricercatrice a non ricevere il rinnovo, rappresenta un esempio delle conseguenze di questa fase di transizione per i ricercatori italiani.

Finita l’era PNRR, migliaia di ricercatori precari restano senza lavoro. Alessandra Passariello è una di loro, la prima della Stazione Zoologica di Napoli a non essere rinnovata. Fanpage.it Pnrr, Governo taglia i poteri della Corte dei conti: controlli solo a progetti finiti Abbiamo raccolto link e aggiornamenti da diverse fonti informative, così da confrontare rapidamente più punti di vista sul tema. Pnrr, brivido impianti sportivi: nodi Palaveneto e tiro a segno. Il Comune appeso alla proroga - A poco più di tre mesi dalla deadline di marzo 2026, entro cui vanno terminate tutte le ... corriereadriatico.it

Per la Casa di comunità di via 8 marzo zero lavori e scadenza alle porte, il Pd: "Soluzione alternativa o addio fondi pnrr" - Entro marzo il cantiere dovrebbe chiudere, ma è solo "immaginario" fino a quando non ci sarà il Giardino dei Giusti come deciso in accordo con la Asl. ilpescara.it

I lavori rallentati dal ritrovamento di reperti archeologici sono finalmente finiti. Non stravolta rispetto al disegno originario ma riqualificata con efficacia con i fondi del Pnrr. Ma non manca chi si lamenta dei dissuasori sferici: «Sono troppi invasivi» - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati.