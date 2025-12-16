Finanziaria Regione Fai-Flai-Uila | Fiduciosi su voto Ars per aumento giornate ai forestali

Le organizzazioni Fai, Flai e Uila esprimono fiducia nell’approvazione da parte dell’Ars dell’emendamento alla Finanziaria che aumenta le giornate di lavoro per i forestali siciliani. Questa misura mira a rafforzare il settore della protezione ambientale e a offrire più opportunità occupazionali, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’isola.

© Palermotoday.it - Finanziaria Regione, Fai-Flai-Uila: "Fiduciosi su voto Ars per aumento giornate ai forestali" "L'Assemblea regionale voterà nei prossimi giorni l'emendamento alla Finanziaria che incrementa le giornate di garanzia per gli operai forestali, assicurando così ai siciliani più lavoro di Protezione ambientale. Siamo fiduciosi sull'ormai prossimo conseguimento di un obiettivo condiviso con. Palermotoday.it Alfio Mannino, Flai Cgil Catania La #RegioneSiciliana riceverà complessivamente 106,5 milioni di euro nel triennio 2026-2028 in attuazione dell'intesa tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale, recepita da un emendamento del governo alla manovra finanziaria. L'accordo è frutto di una