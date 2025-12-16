Finale Grande Fratello 2025 chi può vincere | cosa è successo lunedì 15 dicembre

Il 15 dicembre 2025 si conclude il percorso del Grande Fratello 2025, con la tanto attesa finale a Roma. Dopo settimane di emozioni e colpi di scena, i concorrenti si contendono il titolo, lasciando il pubblico in attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione.

Roma, 15 dicembre 2025 - Stavolta è vero: la prossima puntata sarà la finale del Grande Fratello 2025. Dopo l’aggiunta all’ultimo di una serata, l’edizione “total nip” del reality show si sta avviando veramente alla conclusione. Cosa è successo nella puntata di lunedì 15 dicembre? Di fatto poco e niente, l’unica emozione degna di questo nome è stata data dal verdetto del televoto per l’ultimo posto in finale. Basti pensare che è stato proposto l’ennesimo confronto fra Benedetta, Domenico e Valentina. “Questo è il momento della verità, una resa dei conti”: anche nella penultima puntata la conduttrice Simona Ventura ha pronunciato questa frase in merito a questo ipotetico triangolo. Quotidiano.net

