Final Fantasy 14 Online è ora disponibile la Patch 7.4 | Into the Mist con tante novità

16 dic 2025

SQUARE ENIX ha rilasciato oggi la Patch 7.4: Into the Mist per Final Fantasy 14 Online, introducendo numerose novità e aggiornamenti al gioco. Questa patch rappresenta un importante aggiornamento per i giocatori, ampliando contenuti e miglioramenti nell’esperienza di gioco.

SQUARE ENIX ha pubblicato oggi il nuovo aggiornamento maggiore di Final Fantasy 14 Online, Patch 7.4: Into the Mist. La patch introduce nuovi contenuti per i giocatori, tra cui la continuazione della storia principale, un nuovo dungeon, nuove battaglie, tre nuovi phantom jobs in Occult Crescent, una nuova mappa Frontline PvP e relativa campagna, oltre a vari aggiornamenti dell’interfaccia e altro ancora. La Patch 7.4 della quattordicesima Fantasia Finale porta anche un attesissimo aggiornamento al sistema di Glamour, permettendo ai giocatori di cambiare l’aspetto dell’equipaggiamento indipendentemente da restrizioni di classe, job o livello, eccetto per armi e strumenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

