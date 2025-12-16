Filosofia per i militari dopo il no di Bologna via al corso a Modena Esulta la ministra Bernini | Università e sicurezza alleate

Dopo il rifiuto di Bologna, il corso di filosofia per i militari si sposta a Modena e Reggio Emilia. La ministra Bernini celebra questa soluzione come un rafforzamento della collaborazione tra università e sicurezza, offrendo agli ufficiali l’opportunità di approfondire temi filosofici in un’altra sede regionale.

L’Università di Bologna non li vuole? E allora gli ufficiali dell’esercito potranno andare a studiare filosofia in un altro ateneo della regione, quello di Modena e Reggio Emilia. L’Unimore ha annunciato infatti oggi il varo di un nuovo «percorso curricolare ad indirizzo filosofico» nell’ambito del corso di laurea in Scienze strategiche destinato specificamente agli allievi ufficiali dell’Accademia di Modena. Il consiglio del corso di laurea ha approvato una modifica dell’ordinamento didattico del corso per l’anno accademico 2026-2027 proprio per consentire ai frequentatori dell’Istituto militare di beneficiare del nuovo corso, introdotto insieme a un altro a indirizzo gestionale. Open.online

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Scienze politiche non serve a un cao con vittoriofeltri gurulandia podcast marcocappelli

Video Scienze politiche non serve a un cao con vittoriofeltri gurulandia podcast marcocappelli Video Scienze politiche non serve a un cao con vittoriofeltri gurulandia podcast marcocappelli

Filosofia ai militari sarà in un percorso di Scienze strategiche - Un nuovo percorso curricolare ad indirizzo filosofico, nel corso di laurea in Scienze strategiche del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emili ... lagazzettadelmezzogiorno.it