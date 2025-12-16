Filosofia per i militari dopo il no di Bologna via al corso a Modena Esulta la ministra Bernini | Università e sicurezza alleate
Dopo il rifiuto di Bologna, il corso di filosofia per i militari si sposta a Modena e Reggio Emilia. La ministra Bernini celebra questa soluzione come un rafforzamento della collaborazione tra università e sicurezza, offrendo agli ufficiali l’opportunità di approfondire temi filosofici in un’altra sede regionale.
L’Università di Bologna non li vuole? E allora gli ufficiali dell’esercito potranno andare a studiare filosofia in un altro ateneo della regione, quello di Modena e Reggio Emilia. L’Unimore ha annunciato infatti oggi il varo di un nuovo «percorso curricolare ad indirizzo filosofico» nell’ambito del corso di laurea in Scienze strategiche destinato specificamente agli allievi ufficiali dell’Accademia di Modena. Il consiglio del corso di laurea ha approvato una modifica dell’ordinamento didattico del corso per l’anno accademico 2026-2027 proprio per consentire ai frequentatori dell’Istituto militare di beneficiare del nuovo corso, introdotto insieme a un altro a indirizzo gestionale. Open.online
