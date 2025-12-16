‘Filmlovers’ | il film sull’amore per il cinema in arrivo il 28 dicembre

‘Filmlovers’ è un film francese del 2024 che racconta l’amore per il cinema attraverso una narrazione drammatica. Atteso in Italia dal 28 dicembre 2025, il film esplora il rapporto intenso tra protagonisti e il mondo del cinema, offrendo una riflessione profonda sulla passione e l’arte cinematografica.

Filmlovers ( Spectateurs! ) è un film francese di genere drammatico, girato nel 2024 e in uscita in Italia dal 28 dicembre 2025. La stagione 2025 si chiude cinematograficamente in bellezza, parlando di cinefilìa in un modo autentico, sincero, ma soprattutto, appassionato. Arnaud Desplechin sarà nei panni inediti del protagonista, o meglio, di quelli di tutti noi. Poltrona al centro: lo spettatore come protagonista del film. Ebbene sì, Cinema Paradiso e Victor Hugo non sono stati gli unici mattoni di un racconto basato sull’amore per il cinema. La cinefilìa, l’amore per la settima arte, sta avendo, anche statisticamente, un riscatto sociologico senza precedenti. Metropolitanmagazine.it

Un film che celebra il cinema stesso e la qualità indiscutibile e fondamentale di essere uno spettatore. Filmlovers (Spectateurs!), diretto da Arnaud Desplechin, è distribuito da Academy Two.