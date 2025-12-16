fifa awards donnarumma miglior portiere 2025

Gianluigi Donnarumma ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di The Best Fifa Men’s Goalkeeper 2025, il primo nella sua carriera. Un traguardo che sottolinea la sua crescita e il suo ruolo fondamentale tra i migliori portieri del mondo. La vittoria testimonia l’eccellenza delle sue prestazioni e il suo impatto nel calcio internazionale.

Gianluigi Donnarumma è stato nominato The Best Fifa Men’s Goalkeeper 2025, conquistando il premio per la prima volta nella sua carriera. Il portiere italiano ha vissuto un anno ricco di successi, vincendo trofei in quattro competizioni diverse con il suo ex club, il Paris Saint-Germain. Il momento più iconico è stato probabilmente la porta inviolata nella finale di Champions League del 31 maggio 2025, vinta 5-0 contro l’Inter. Il numero 1, oggi 26enne, ha inoltre conquistato altri tre titoli nazionali in Francia: Ligue 1, Coupe de France e Trophée des Champions. Ha fatto parte anche della squadra del PSG che si è classificata seconda alla Coppa del Mondo per Club Fifa 2025. Lapresse.it

