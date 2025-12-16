Fiducia Marchisio | La Yuasa sta crescendo
Fiducia Marchisio evidenzia la crescita della Yuasa Battery Grottazzolina, protagonista di una partita avvincente contro Monza. Nonostante la rimonta e tre match point non sfruttati, la squadra dimostra progressi significativi, lasciando aperte molte possibilità per il futuro. La sfida ha evidenziato il potenziale e la determinazione del team in un incontro ricco di emozioni.
Il gusto dei tre punti che potevano arrivare per la prima volta era molto forte per la Yuasa Battery Grottazzolina, avanti due set a Monza, rimontata fino al tie-break prima di non trasformare ben tre match point ed essere sconfitti in extremis. Un match che deve rianalizzato in ogni suo aspetto, positivo e negativo. A farlo è uno dei veterani del gruppo Yuasa ovvero il libero Andrea Marchisio. "Nei primi due set abbiamo giocato molto bene in tutti i fondamentali. Nel terzo e nel quarto c’è stato un calo fisico e mentale, anche perché nel secondo set abbiamo speso tantissime energie dal punto di vista nervoso ed emotivo. Ilrestodelcarlino.it
