Fiducia Marchisio evidenzia la crescita della Yuasa Battery Grottazzolina, protagonista di una partita avvincente contro Monza. Nonostante la rimonta e tre match point non sfruttati, la squadra dimostra progressi significativi, lasciando aperte molte possibilità per il futuro. La sfida ha evidenziato il potenziale e la determinazione del team in un incontro ricco di emozioni.

© Ilrestodelcarlino.it - Fiducia Marchisio: "La Yuasa sta crescendo"

Il gusto dei tre punti che potevano arrivare per la prima volta era molto forte per la Yuasa Battery Grottazzolina, avanti due set a Monza, rimontata fino al tie-break prima di non trasformare ben tre match point ed essere sconfitti in extremis. Un match che deve rianalizzato in ogni suo aspetto, positivo e negativo. A farlo è uno dei veterani del gruppo Yuasa ovvero il libero Andrea Marchisio. "Nei primi due set abbiamo giocato molto bene in tutti i fondamentali. Nel terzo e nel quarto c’è stato un calo fisico e mentale, anche perché nel secondo set abbiamo speso tantissime energie dal punto di vista nervoso ed emotivo. Ilrestodelcarlino.it

Fiducia Marchisio: "La Yuasa sta crescendo" - L’analisi del libero: "La mancanza di Petkovic nel girone di andata ha pesato, ora che siamo al completo il livello degli allenamenti si alzerà" . msn.com