Fico lavora alla nuova giunta | tra i nomi anche Cosenza e Casillo mentre resta il nodo Bonavitacola

Il neopresidente Roberto Fico sta definendo la squadra di governo della Regione Campania, con nomi come Cosenza e Casillo. Tuttavia, il nome di Bonavitacola rimane al centro di discussioni e incertezza, mentre si delineano i primi passi del nuovo esecutivo regionale.

Prosegue il lavoro del neopresidente Roberto Fico sulla composizione della nuova giunta regionale campana. Domattina è attesa la proclamazione ufficiale dei consiglieri regionali eletti, che li esclude di fatto dalla corsa alle poltrone di assessore. I leader dei partiti che hanno sostenuto il.

