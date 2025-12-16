Fico lavora alla Giunta l’ipotesi Micillo e il nodo Bonavitacola

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, intensifica i lavori per la formazione della nuova giunta, mentre si avvicina la proclamazione dei consiglieri regionali eletti. Tra le ipotesi sul tavolo, spiccano quelle di Micillo e Bonavitacola, nel tentativo di definire un esecutivo stabile e rappresentativo.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue la riflessione del presidente Roberto Fico sulla nuova giunta campana, mentre domattina è attesa la proclamazione dei consiglieri regionali eletti. Con loro fuori dalla corsa alle poltrone di assessore, i leader dei partiti che hanno sostenuto il pentastellato alle elezioni aspettano l’avvio del confronto, che potrebbe partire nei prossimi giorni. Domani, intanto, Fico sarà a Scampia con Manfredi per l’abbattimento della Vela Rossa. Le riflessioni del nuovo governatore riguardano anche il Movimento 5 Stelle e la lista Fico Presidente. Dal M5S dovrebbe arrivare una donna come assessore al Lavoro o al Welfare: restano in corsa le parlamentari Gilda Sportiello e Carmela Auriemma, mentre spunta per la lista personale di Fico come possibile assessore Salvatore Micillo, ex sottosegretario all’Ambiente e attuale coordinatore regionale M5S in Campania, che ha lavorato molto nel corso della campagna elettorale. Anteprima24.it

