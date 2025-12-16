Fiamme nell' appartamento paura all' alba

Nella prima mattinata di oggi, alle 6, un incendio ha colpito un appartamento in via Roma ad Arienzo. Un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Caserta ha permesso di intervenire prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, evitando conseguenze più gravi.

Nella prima mattinata di oggi, verso le 6, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Roma ad Arienzo a seguito di una richiesta di soccorso per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento. Casertanews.it Fiamme in appartamento, paura nel condominio - Dì News - 6 gennaio 2014 Video Fiamme in appartamento, paura nel condominio - Dì News - 6 gennaio 2014 Video Fiamme in appartamento, paura nel condominio - Dì News - 6 gennaio 2014 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fiamme e paura a Bellaria. Incendio devasta appartamento - Grande paura sabato sera a Bellaria, dove un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Torre. msn.com

