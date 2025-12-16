Fiamma Olimpica a Siracusa l' Ortea Palace la celebra con una mostra di cimeli

© Ilgiornale.it - Fiamma Olimpica a Siracusa, l'Ortea Palace la celebra con una mostra di cimeli In occasione del passaggio della fiamma olimpica a Siracusa, previsto per domani, mercoledì 17 dicembre, l’Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection celebra l’avvio del simbolo più iconico dei Giochi in Italia ospitando una prestigiosa mostra di cimeli, torce olimpiche, divise ufficiali dei tedofori, documenti filatelici e materiali originali provenienti dalle edizioni di Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Il corteo che accompagna la fiaccola arriverà intorno alle ore 19 in riva Nazario Sauro, proprio di fronte all’ingresso dell’Ortea Palace, dove sarà acceso il braciere. Lì, in attesa dell’arrivo dell’ultimo tedoforo siracusano, a partire dalle 17 si terranno le iniziative collaterali con uno spazio dedicato a Siracusa e con la partecipazione del sindaco Francesco Italia. Ilgiornale.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Siracusa, passa la fiamma olimpica e l'Ortea Palace la celebra con una mostra di cimeli di Cortina 1956 - In occasione del passaggio della fiamma olimpica a Siracusa, previsto per domani, mercoledì 17 dicembre, l’Ortea Palace Hotel, Sicily, ... iltempo.it

