Fiaccolata per Umberto Catanzaro ucciso nei Quartieri Spagnoli Accertamenti su tre cellulari sequestrati

Nel pomeriggio di oggi a Napoli si è tenuta una fiaccolata in memoria di Umberto Catanzaro, il giovane ucciso nei Quartieri Spagnoli lo scorso 15 settembre. L’evento si è svolto nel ricordo di un episodio che ha profondamente colpito la comunità, mentre le autorità continuano le indagini, sequestrando tre cellulari per approfondire le responsabilità.

Si è svolta nel pomeriggio a Napoli la fiaccolata in ricordo di Umberto Catanzaro, il 23enne ferito a colpi d’arma da fuoco in un agguato nei Quartieri Spagnoli lo scorso 15 settembre e morto il 17 novembre all’ospedale Vecchio Pellegrini.L’iniziativa è stata organizzata dalla famiglia del. Napolitoday.it

