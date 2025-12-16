Festività a Casa Bruschi | aperture straordinarie didattica conferenze e musica barocca

Casa Bruschi apre le sue porte a dicembre con eventi speciali, tra aperture straordinarie, attività didattiche, conferenze e musica barocca. Un calendario ricco di iniziative culturali promosse da Intesa Sanpaolo per valorizzare il patrimonio artistico e coinvolgere il pubblico nelle festività e nell’avvicinarsi del nuovo anno.

© Lanazione.it - Festività a Casa Bruschi: aperture straordinarie, didattica, conferenze e musica barocca Arezzo, 16 dicembre 2025 – Casa Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, nel segno della valorizzazione del patrimonio artistico e delle attività educative si prepara a un dicembre con appuntamenti culturali e aperture straordinarie che accompagneranno il pubblico verso le festività e l’inizio del nuovo anno. Venerdì 19 dicembre alle 17 si terrà la conferenza Biblioteca Déco. L’arte del pochoir, nell’ambito di #INMOSTRA, palinsesto di incontri ad ingresso gratuito ideato per approfondire temi artistici e storici legati alla mostra Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione CR Firenze. Lanazione.it Festività a Casa Bruschi: aperture straordinarie, didattica, conferenze e musica barocca - Sabato 27 dicembre alle 21, torna il consueto appuntamento con il tradizionale concerto dell’Accademia dei Broccioni ... lanazione.it

