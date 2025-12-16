Festa per due titoli italiani Giannotti si conferma Vescovini pugni d’oro

La Reggiana Boxe Olmedo si distingue ai Campionati italiani di Trieste, conquistando due titoli nazionali e una medaglia di bronzo. La squadra si conferma ai massimi livelli, grazie alla costante presenza nelle fasi decisive e a un percorso di crescita che testimonia la sua solidità e maturità nel panorama pugilistico italiano.

Due titoli italiani, una medaglia di bronzo e una presenza costante nelle fasi decisive. Il bilancio della Reggiana Boxe Olmedo alle fasi finali dei Campionati italiani, andate in scena a Trieste da venerdì a domenica con tornei maschili e femminili, racconta una squadra solida, matura e ormai stabilmente ai vertici nazionali. La copertina se la prende Giacomo Giannotti, campione in carica nei 65 kg, che ha saputo confermarsi sul gradino più alto del podio al termine di un torneo condotto con grande autorità. A brillare è stata anche Michel Vescovini, che ha conquistato il titolo italiano nei 51 kg femminili con una finale a senso unico.

